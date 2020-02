17 ans après «Star Académie», Suzie Villeneuve tente sa chance à «La Voix»

Olivier Savoie Campeau via Instagram/La Voix TVA

«Je me cherchais beaucoup, je cherchais aussi à ce qu’on nous distingue au lieu de toujours nous comparer, Annie et moi», a expliqué la principale intéressée en ce qui concerne son parcours artistique pour le moins hétérocylite.



Après avoir perdu pendant un bon moment le goût de chanter publiquement, et s’être tournée vers l’entrepreneuriat, Suzie Villeneuve a finalement décidé de laisser la musique et le chant l’enivrer de nouveau. Et cette dernière est passée par la grande porte pour renouer avec le public québécois.

«Après être retournée au coeur de moi-même, j’ai réalisé que la musique était toujours présente. J’ai tenté un peu de la repousser pendant quelques temps, parce qu’il y avait des petites douleurs reliées à ça. Mais aujourd’hui, j’ai envie de revivre de nouveau cette passion-là au grand jour.»

Suzie Villeneuve s’est tournée vers Garou pour l’épauler dans cette nouvelle aventure, considérant «qu’il y a quelque chose qui n’avait pas été complété au niveau artistique», plus de 17 ans après leur première rencontre.

La Voix est diffusée le dimanche à 19h, sur les ondes de TVA.