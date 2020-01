J'ai survécu à la thérapie de conversion. Voici ce que l’interdiction canadienne doit inclure.

Il y a peu de choses plus troublantes pour la communauté LGBTQ que l’idée de la thérapie de conversion . Le fait que des organisations et des praticiens existent pour pousser les êtres humains à essayer de tuer une partie de leur véritable identité est encore pire considérant que cet acte de torture est toujours légal dans la majeure partie du Canada. C’est pourquoi l’annonce de Justin Trudeau en décembre de son intention d’interdire la thérapie de conversion à l’échelle nationale a si grandement soulagé des victimes comme moi.

Un rapport de 2019 de l’Université de la Colombie-Britannique soumis à la Chambre des communes du Canada estime que plus de 20 000 Canadiens issus de minorités sexuelles ont été exposés à une certaine forme de thérapie de conversion - mais je soupçonne que les chiffres réels sont beaucoup plus élevés. Environ 700 000 adultes américains ont été soumis à une certaine forme de cette pratique. Tous ces gens n’ont pas été contraints à une thérapie de conversion; en fait, un grand nombre de personnes recherchent activement ces programmes et adhèrent volontiers à leurs méthodes.

Je le sais, parce que c’est précisément ce qui m’est arrivé.

J’avais 24 ans et j’habitais à Vancouver quand un appel à l’aide s’est transformé en un cauchemar de six ans qui a changé ma vie pour toujours. En 1989, le rejet par ma famille de mon homosexualité m’a plongé dans une profonde dépression. Mon médecin de famille m’a référé à un psychiatre qui, pendant six ans, m’a dit qu’il réparait ma masculinité intérieure et ma sexualité endommagées en utilisant des traitements et des méthodes comme la thérapie par aversion et la «réparation»; qu’il m’aidait à «désapprendre l’erreur» de mon homosexualité. J’ai fini le traitement en me sentant mort à l’intérieur.

Dans le procès pour faute médicale qui a suivi, le psychiatre a nié tout acte répréhensible. Il a affirmé qu’il avait simplement traité ma dépression, mais ses actions faisaient écho à la fausse croyance selon laquelle les personnes qui s’identifient comme lesbiennes, gais, bisexuelles, transgenres ou toute autre minorité sexuelle sont «brisées» et ont besoin d’être «réparées». Il n’est pas le seul.

Depuis la disparition d’Exodus International, la plus grande organisation au monde d’ex-homosexuels qui voulaient en aider d’autres à limiter leurs désirs, les programmes de «thérapie de conversion» ou de «thérapie réparatrice» qui cherchent à changer l’homosexualité en hétérosexualité voilent désormais leurs intentions dans un langage apparemment pro-LGBTQ.