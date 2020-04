La réflexion sur la surveillance des citoyens se poursuit, dit Trudeau

Mardi, le commissaire Randy Ambrosie a déclaré à La Presse canadienne que la ligue voudrait 30 millions $ maintenant et jusqu’à 120 millions $ de plus si la saison 2020 est annulée.

«Je sais qu’en principe de base, même dans une situation de crise, les Canadiens sont très préoccupés par la protection (...) de leur vie privée. Et nous, en tant que gouvernement, on partage cette préoccupation», a-t-il toutefois ajouté.

«C’est une réflexion qui se poursuit. Je sais que si on pose la question à bien des Canadiens, ils seraient ouverts à permettre quelques éléments qui ne seraient pas permis normalement, à cause de cette pandémie, à cause de cette urgence. Mais où exactement la ligne pourrait être dessinée? C’est encore à voir», a-t-il répondu à un journaliste, lors son point de presse quotidien à la porte de sa résidence.

OTTAWA — Un des critères de déconfinement sur lequel Ottawa et les provinces sont d’accord, c’est la capacité de retracer les cas de contagion et de surveiller les mises en quarantaine imposées à des citoyens.

«On est en train de regarder comment on peut appuyer différentes organisations. On reconnaît que c’est un enjeu important pour la ligue et pour bien des Canadiens. Et on continue nos discussions avec eux», a fait savoir le premier ministre.

Rapatriements

Mardi, des Canadiens ont pu rentrer au pays en provenance de la Colombie et du Pakistan.

On dénombre 345 379 citoyens canadiens à l’étranger inscrits auprès du ministère des Affaires mondiales. Le nombre réel de Canadiens hors du pays est beaucoup plus élevé.

Ottawa a distribué 7,2 millions $ en prêts à 2227 de ces expatriés involontaires. Le gouvernement fédéral étudie encore quelque 2000 autres demandes de prêts.

Nombre de cas

Il y a eu plus de 758 000 tests administrés au Canada jusqu’à maintenant. Environ 7 % d’entre eux ont détecté la maladie.

Ces tests ont décelé 51 230 cas confirmés et probables. La COVID-19 a provoqué la mort de 2984 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 26 594 cas au Québec, dont 1761 décès; 15 728 cas en Ontario, dont 996 décès; 4850 cas en Alberta, dont 80 décès; 2053 cas en Colombie-Britannique, dont 105 décès; 935 cas en Nouvelle-Écosse, dont 28 décès; 366 cas en Saskatchewan, dont cinq décès; 272 cas au Manitoba, dont six décès; 258 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 118 cas au Nouveau-Brunswick, dont 114 guéris; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, dont 24 guéris; 11 cas au Yukon, dont huit guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

