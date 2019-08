Les surdoses continuent de faire des milliers de victimes

Darwin Brandis via Getty Images

MONTRÉAL — Chaque mois, plus d’un millier de Québécois se retrouvent aux urgences pour une intoxication à tout type de drogue et bon nombre d’entre eux n’ont même pas la chance d’être secourus ou traités. Afin de sensibiliser la population et les consommateurs aux risques des surdoses, plusieurs organismes communautaires sont réunis, samedi après-midi, au Parc Émilie-Gamelin, à Montréal, dans le cadre de la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses.

L’événement commence vers 13 h 00 avec de la musique, des kiosques d’information et des ateliers de création. Un «tintamarre pour réveiller les morts» aura lieu à 14 h 30. Des discours, des témoignages et des prestations artistiques sont prévus en fin d’après-midi, puis un repas BBQ et maïs sera servi aux participants pour clore le rassemblement qui doit prendre fin vers 19 heures.

Les organisateurs profiteront également de l’occasion pour commémorer le décès de trop nombreuses victimes de surdoses au cours des derniers mois. L’organisme CACTUS Montréal soulignera par ailleurs ses 30 ans d’existence. En 1989, l’organisme dédié à la prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) lançait le premier programme d’échanges de seringues en Amérique du Nord.

