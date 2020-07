Des superbactéries dans votre douche?

Le drain de nos douches serait un habitat idéal pour les bactéries résistantes aux antibiotiques, s’il faut du moins en croire une petite étude réalisée en Allemagne et relayée par le New Scientist. Les lave-vaisselles et les laveuses à linge seraient aussi prisés par ces microorganismes, quoique à un moindre niveau.

Selon les scientifiques, l’environnement chaud et humide des drains des douches serait attirant pour les bactéries. De plus, les cellules mortes et les déchets organiques sur le corps des personnes qui s’y lavent permettraient aux microbes de se nourrir et de se multiplier. Les savons antibactériens et autres produits nettoyants favoriseraient ensuite la croissance des bactéries résistantes.