Super Bowl: le Québec célèbre la victoire des Chiefs... et de Laurent Duvernay-Tardif!

Tom Pennington via Getty Images

Tom Pennington via Getty Images

À Montréal, l’un des plus grands rassemblements avait lieu au New City Gas dans le quartier Griffintown. Les quelques centaines de personnes ont explosé de joie en voyant les Chiefs marquer le touché décisif en fin de quatrième quart.

Des événements étaient organisés dans des bars, restaurants et cinémas partout dans la province pour suivre le duel.

Ce 54e match qui a couronné les Chiefs champions de la NFL attirait encore plus d’attention cette année avec la participation de celui qu’il convient d’appeler Dr Duvernay-Tardif dans le camp des champions.

MONTRÉAL — L’appui massif d’un grand nombre de Québécois derrière Laurent Duvernay-Tardif et les Chiefs de Kansas City aura peut-être contribué à faire pencher la balance, dimanche. Une chose est sûre, les supporters ne manquaient surtout pas d’enthousiasme après la victoire des Chiefs 31-20 contre les 49ers .

Tom Pennington via Getty Images

Tom Pennington via Getty Images

La fête s’est même conclue avec une pluie de confettis pour célébrer le triomphe de LDT. L’ambiance était particulièrement festive grâce à l’imposant écran géant et à l’animation d’Alexandre Laganière, analyste et annonceur maison des parties des Alouettes.

«Notre but était d’organiser une bonne première édition, en sous-entendant qu’il va y en avoir d’autres», a confié l’ex-joueur des Carabins de l’Université de Montréal qui a organisé l’événement en collaboration avec Cogeco Média et le New City Gas.

Plusieurs joueurs des Alouettes étaient présents pour l’occasion, dont le centre-arrière Christophe Normand qui était impressionné par l’ambiance. Il espère que la visibilité qu’apporte LDT au football puisse donner une image positive du sport.

«Tous les médias en parlent, c’est sûr que c’est bon. Avec tout le négatif qui s’est dit sur le football dans les dernières années, tant mieux s’il peut amener plus de jeunes à vouloir jouer», a-t-il mentionné.