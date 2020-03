Sunwing offre des sièges gratuits à ceux qui veulent revenir au pays

SOPA Images via Getty Images AIRPORT VILLAFRANCA, VERONA, ITALY - 2019/07/13: A Sunwing Airlines Boeing 737-800 landing at Verona Villafranca airport. (Photo by Fabrizio Gandolfo/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Sunwing offre gratuitement des sièges vacants sur ses vols de rapatriement à tous les Canadiens bloqués dans les destinations-vacances de l’hémisphère, même aux clients de ses concurrents. “Nous savons que beaucoup de Canadiens sont encore bloqués à l’étranger et ont du mal à retourner à la maison, a déclaré le président et chef de l’exploitation de l’entreprise, Stephen Hunter. Voilà pourquoi nous souhaitons libérer tous nos sièges libres. Il s’agit d’un geste des plus canadiens.” Jeudi, Sunwing disait vouloir ramener environ 11 000 Canadiens au pays, portant le nombre total de passagers de la compagnie aérienne rapatriés à plus de 33 000.