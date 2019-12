«L’appel est venu tardivement, et par étapes, se souvient le séminariste. C’est un cheminement à l’image de ma personnalité!»

Comme pour bien des Québécois, le seul contact qu’a eu Denis Desautels avec la religion en grandissant a été lors des messes de Noël et de Pâques. Rien ne laissait présager qu’à 52 ans, il serait en train de terminer sa formation dans l’intention de devenir prêtre.

Le nombre de candidats à la prêtrise au Québec est en diminution depuis plusieurs années, c’est bien connu. Mais ce qui l’est moins, c’est le parcours que doivent traverser les séminaristes qui convoitent cette vocation de nos jours.

Devenir prêtre en 2019, c’est suivre une formation adaptée à la réalité d’aujourd’hui. Au Grand Séminaire de Montréal, on prend très au sérieux les abus sexuel commis par les membres du clergé dans l’Église catholique, et ça se traduit par un filtrage très consciencieux des candidats. N’importe qui ne peut pas être admis.

«Le séminaire, ce n’est pas une usine à prêtres, illustre Denis Desautels. Et beaucoup n’iront pas jusqu’au bout. Même s’il y a de moins en moins de candidats, on ne prend pas n’importe qui.»

Pour y entrer, chaque aspirant doit se soumettre à un processus d’entrevues et d’enquête, passer une évaluation médicale et psychologique et présenter une lettre de motivation. Puis, pendant toute la durée de la formation, les séminaristes sont suivis de près; ils sont évalués deux fois par année, et les paroissiens et tuteurs sont consultés pour s’assurer qu’ils se comportent de manière respectueuse et intègre.

«L’Église a maintenant des positions très strictes pour protéger les personnes vulnérables comme les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées, assure Denis Desautels. C’est la politique de pastorale responsable. On prend tous les moyens pour éviter que ça se reproduise.»

Vocation tardive

Après des études en sciences pures au collégial puis en design industriel à l’université, M. Desautels a travaillé comme graphiste dans des agences de publicité, un métier qu’il a adoré, dans un domaine qu’il qualifie d’intense.

Malgré tout, depuis le cégep, il lisait la Bible et s’est tranquillement découvert un intérêt pour la religion. «J’ai développé un attachement, une amitié et une sympathie pour Jésus. Je trouvais ses enseignements et ses paroles très inspirants. Je voulais traduire ça dans ma vie.»

À 34 ans, Denis Desautels sent un appel se développer en lui. Il quitte son emploi et entre au monastère, à l’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac, où il s’initie à la vie de prière. Et une vie de prière très intense: au moins quatre heures par jour.

«Après deux ans de cette aventure spirituelle, j’ai réalisé que ma place n’était pas là. Il fallait que je sorte pour vivre d’autres expériences et voir si je n’étais pas appelé à autre chose. Ce qui était sûr, c’est que j’étais appelé à une vie de prière régulière.»

Denis Desautels retourne finalement à ses premières amours et travaille dans un studio de graphisme pour une maison funéraire, une expérience significative. «Il y avait une dimension spirituelle parce que c’était dans le milieu du deuil et de la mort.»