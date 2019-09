«Suits»: une finale sobre, prévisible, mais satisfaisante

ATTENTION: DIVULGÂCHEURS

De plus en plus irrité par les demandes de Faye, qui lui ordonnait non seulement de gagner son procès contre Samantha, mais également de placer ses pions de manière à ce qu’elle puisse ultimement lui faire perdre sa licence, Harvey a décidé d’orchestrer un dernier coup avec la complicité de Mike.

Un stratagème qui, dans le meilleur des cas, lui permettrait de gagner la guerre sans avoir à sacrifier qui que ce soit, mais qui, dans le pire, signerait l’arrêt de mort de la firme Specter Litt Williams.

Tous se sont évidemment serrés les coudes pour faire front commun, résolus à retrouver leur entière liberté, quitte à tout perdre dans le cas contraire.

Il s’agissait déjà de la partie la plus problématique de cette saison, et ce dernier épisode n’a rien fait pour régler la situation. Car Faye était en soi un adversaire assez facile à battre, n’exigeant pas la lune des avocats qu’elle fut appelée à surveiller, seulement le respect des règles et de la loi.

M’enfin, nous y reviendrons...

Le stratagème digne d’un roman savon n’ayant fonctionné qu’à moitié, Harvey s’est résolu à donner à Faye ce qu’elle voulait depuis le début pour la convaincre de partir.

Enfin en paix

La guerre terminée et la paix revenue dans le royaume, Louis a pu marier Sheila, qui a perdu ses eaux au beau milieu de la cérémonie. Les scénaristes nous ont ensuite fait craindre le pire pendant quelques instants, lorsque Sheila a dû être opérée d’urgence, sa vie et celle de son enfant étant menacées.

Heureusement, tout s’est bien terminé.

Se retrouvant avec une pléthore de convives ne sachant pas trop quoi faire au milieu d’une cérémonie de mariage sans mariés, Harvey a finalement demandé la main de Donna, et ces derniers ont rapidement uni leurs destinées devant leurs collègues et amis.

Et évidemment, qui dit première danse, dit Perfect d’Ed Sheeran...

Mais sur cet événement planait aussi l’absence de Rachel Zane (Meghan Markle, pour les raisons que nous connaissons) et Jessica Pearson (Gina Torres, plus difficile à justifier).

La prochaine étape

Venus féliciter Louis pour la naissance de sa fille, Harvey et Donna ont annoncé à leur estimée collègue que le temps était venu pour eux de partir.

Nos craintes ont alors été confirmées : Harvey a renoncé à sa firme pour se débarrasser de Faye. Mais comme la vie fait bien les choses, Harvey a eu l’opportunité de renouer avec son vieil acolyte, quittant ainsi la Grosse Pomme pour Seattle pour retravailler avec Mike Ross.

Louis a bien accepté la position favorable dans laquelle le laissaient Harvey et Donna, de retour à la barre d’une firme prête à aller de l’avant et à renouer avec la stabilité, et ayant vu son rêve le plus cher s’être enfin réalisé : devenir père.

Il n’est jamais facile de mettre le point final à une série, surtout après tant d’années. Suits s’est bien tiré d’affaire au terme d’une saison en dents de scie en offrant un dernier épisode célébrant l’entêtement et l’ego de ses personnages, offrant à chacun de ceux-ci la finale idéale..

Car ces derniers ont bien fini par évoluer comme Faye l’espérait depuis le début. Mais pour eux, il n’était pas question de le faire pour quelqu’un d’autre qu’eux-mêmes.

Plus en contrôle que jamais, Louis est enfin disposé à assumer pleinement son rôle de leader.

Harvey file le parfait bonheur avec Donna, et a décidé de se joindre à Mike pour jouer le jeu plus proprement, et mettre ses immenses compétences aux services de ceux qui en ont le plus besoin.

La boucle est bouclée.