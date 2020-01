Subway Canada propose désormais des boulettes Beyond Meat

Après avoir annoncé son partenariat avec Beyond Meat® l’automne dernier, SubwayMD Canada a enfin ajouté les boulettes Beyond Meat® à son menu, une nouvelle protéine à base de plantes offerte exclusivement chez SubwayMD.

Allez-y à votre goût

Les sandwichs Boulettes Beyond Meat® permettent à SubwayMD d’élargir encore plus le choix de protéines offertes pour personnaliser son sandwich, et la collaboration avec Beyond Meat® s’inscrit dans le cadre de la politique d’innovation continue de la chaîne. La clientèle peut déjà choisir parmi 1,4 milliard de combinaisons de protéines de qualité, de légumes frais et de pains cuits le jour même. SubwayMD enrichit son offre alimentaire en s’associant avec la marque de produits à base de plantes et répond ainsi à une demande grandissante en matière de diversité culinaire.

« À la suite d’un test concluant réalisé l’an dernier, nous sommes fiers de maintenant offrir à tous les Canadiens le délicieux goût des protéines à base de plantes grâce aux nouveaux sandwichs Boulettes Beyond Meat® exclusifs à SubwayMD. Nous voulons que les clients soient enthousiastes de l’offre proposée dans leur restaurant SubwayMD local — qu’il s’agisse d’un nouvel ingrédient qu’ils n’ont jamais essayé ou d’une nouvelle combinaison de saveurs dans nos sandwichs ou wraps classiques. Et c’est ce que nous essayons de leur offrir continuellement », explique Cristina Wells, directrice principale du marketing chez SubwayMD Canada.

Subway

Faites le plein de saveurs

En matière de saveurs, les boulettes Beyond Meat® n’ont rien à envier aux traditionnelles boulettes de viande de SubwayMD. Les boulettes SubwayMD sont tout aussi succulentes, qu’elles soient à base de plantes ou de viande.

Le sandwich Boulettes marinara Beyond Meat® est nappé de la légendaire et irrésistible sauce marinara et de fromages Monterey Jack et mozzarella râpés, le tout saupoudré de fromage parmesan et servi sur un pain fraîchement grillé.

Amateur de viande ou non, vous pouvez essayer le nouveau sandwich Boulettes marinara Beyond Meat® ou commander le sandwich Boulettes Beyond Meat® en demandant le pain, les légumes et la sauce de votre choix pour créer un sandwich à votre goût.