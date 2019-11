QUÉBEC — Le ministère de l’Économie a accordé plusieurs centaines de millions de dollars de subventions hors programmes aux entreprises, souvent sans aucune justification, à l’époque où il était dirigé par la libérale Dominique Anglade, constate la vérificatrice générale.

Dans son rapport annuel 2019-2020, déposé mercredi à l’Assemblée nationale, Guylaine Leclerc note que ce ministère a géré de façon «déficiente» ses subventions, souvent accordées sans justification ni recommandation des autorités compétentes.

Quand on dit «hors normes», on veut dire par décret, donc par décision politique, au lieu de s’appuyer sur les directives administratives.

Pour ce qui est des subventions jugées «hors programmes», on est passé d’un total de 42 millions $, en 2014, à 592 millions $, l’année dernière.

Du total, «sur la base d’analyses incomplètes et d’une documentation insuffisante», de 2016-2017 à 2018-2019, le ministère a accordé 262,7 millions $ en subventions hors programmes, écrit la vérificatrice, constatant la «croissance vraiment très, très importante, depuis un certain nombre d’années, entre les subventions normées et les subventions hors normes».

Malgré un manque de justification, le gouvernement «a décidé d’aller de l’avant» quand même, une situation «préoccupante», a commenté la vérificatrice, en conférence de presse, déplorant par ailleurs ne pas avoir eu accès à toute l’information pertinente de la part du gouvernement, compte tenu «des sommes aussi importantes» qui étaient en jeu.