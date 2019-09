Subventions aux pétrolières: Scheer fait volte-face

Frank Gunn/The Canadian Press via ASSOCIATED PRESS

Frank Gunn/The Canadian Press via ASSOCIATED PRESS Le chef conservateur Andrew Scheer et son épouse, Jill, montent un escalier jusqu'au pont supérieur d'un traversier traversant la baie de Fundy, le vendredi 20 septembre 2019.

À peine quelques heures après avoir déclaré qu’il ne toucherait pas aux subventions fédérales versées aux entreprises pétrolières et gazières, le chef conservateurAndrew Scheer a fait volte-face à ce sujet.

Ces aides financières pourraient faire l’objet d’un examen et passer sous le bistouri afin de réduire d’au moins 1,5 milliard $ la somme réservée aux subventions fédérales et aux programmes fiscaux des entreprises.

Plus tôt, il avait indiqué qu’il refuserait de le faire, soi-disant parce que le monde entier a besoin du pétrole et du gaz naturel canadien.

«Aussi longtemps qu’il existera une demande internationale pour le pétrole et le gaz naturel, le Canada devra être un fournisseur, a déclaré M. Scheer lors de son passage à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Selon les prévisions, la consommation future du pétrole et du gaz naturel ne fera qu’augmenter. Il vaut mieux pour le monde et pour notre environnement que cette énergie soit fournie par le Canada.»

Mais en après-midi, il modifiait légèrement le cap.

Il a publié une déclaration dans laquelle il affirmait que les subventions aux entreprises du secteur des hydrocarbures seraient également évaluées.

«Un gouvernement conservateur va mener un examen de tous les programmes de subventions aux entreprises et éliminera ceux qui ne profitent pas aux Canadiens - y compris ceux existant dans le secteur pétrolier et gazier, a-t-il dit en reprenant des éléments du communiqué déjà publié mercredi. Nous allons mettre un terme aux subventions aux riches dirigeants d’entreprises, aux actionnaires et aux entreprises étrangères et mettre cet argent dans les poches des Canadiens.»