COVID-19: plus de 10 000 demandes en cinq heures pour la subvention salariale

La subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) fournira 75 pour cent du salaire des employés, pendant trois mois, et ce, rétroactivement au 15 mars. Les salariés ne pourront pas recevoir plus de 847 $ par semaine d’Ottawa et le gouvernement fédéral espère que les employeurs paieront le reste, mais il ne les y oblige pas.



Le 15 avril, alors que le gouvernement Trudeau annonçait un nouvel assouplissement à la PCU pour la rendre encore plus accessible, la ministre fédérale de l’Emploi, Carla Qualtrough, a dû expliquer pourquoi elle n’avait pas de chiffre à offrir sur la facture totale de la PCU dont le budget initial était de 24 milliards $.

«Nous ne savons pas encore combien de personnes délaisseront la PCU parce qu’elles auront été réembauchées par leur employeur grâce à la subvention salariale de 75 pour cent», avait-elle dit.

Moins de 10 jours plus tard, le 24 avril, Ottawa avait déjà versé 22,4 milliards $ en PCU à plus de 7 millions de Canadiens.

Rapatriements

Dimanche, des Canadiens ont pu rentrer au pays en provenance de l’Inde et du Pakistan.

Ils sont plus de 345 000 citoyens canadiens à l’étranger à s’être inscrits auprès du ministère des Affaires mondiales. Le nombre réel de Canadiens hors du pays est beaucoup plus élevé.

Ottawa a distribué 7 millions $ en prêts à plus de 2100 de ces expatriés involontaires. Le gouvernement fédéral étudie encore quelque 2000 autres demandes de prêts.

Nombre de cas

Il y a eu plus de 707 000 tests administrés au Canada jusqu’à maintenant.

Ces tests ont décelé 47 319 cas confirmés et probables. La COVID-19 a provoqué la mort de 2617 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 24 107 cas au Québec, dont 1515 décès; 14 856 cas en Ontario, dont 892 décès; 4480 cas en Alberta, dont 73 décès; 1948 cas en Colombie-Britannique, dont 100 décès; 873 cas en Nouvelle-Écosse, dont 24 décès; 353 cas en Saskatchewan, dont six décès; 271 cas au Manitoba, dont six décès; 258 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 118 cas au Nouveau-Brunswick; 26 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, dont 24 déjà guéris; 11 cas au Yukon, dont huit guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.