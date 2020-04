Céline Dion et Marie-Mai réunies pour l'émission spéciale «Stronger Together, Tous Ensemble»

Plusieurs des principaux diffuseurs canadiens s’uniront pour diffuser une émission spéciale en soutien aux travailleurs de première ligne qui combattent la COVID-19 partout au pays.

Bell Média, Radio-Canada/CBC, Corus Entertainment, Groupe V Média et Rogers Sports & Media se sont associés pour présenter Stronger Together, Tous Ensemble, qui sera diffusée sur les chaînes françaises et anglaises dimanche soir, à 19 h.

L’émission d’une heure sera diffusée sur V, CBC, Citytv, CTV et Global, ainsi que sur certaines chaînes spécialisées — dont ICI ARTV, SériesPlus et VRAK —, stations de radio et plateformes de diffusion en continu à travers le Canada. Des sous-titres français seront inclus dans les diffusions des chaînes francophones.

L’événement viendra appuyer la campagne de Banques alimentaires Canada, qui souhaite récolter 150 millions $ pour fournir un soutien immédiat aux banques alimentaires de partout au Canada pendant la pandémie de COVID-19.

La programmation comprendra des prestations musicales de Céline Dion, Marie-Mai, Shania Twain, Alessia Cara, Michael Bublé, Bryan Adams, Jann Arden, Sarah McLachlan, Buffy Sainte-Marie, Barenaked Ladies, Arkells, Sofia Reyes et William Prince.

Parmi les autres célébrités attendues depuis leur domicile, on compte l’autrice Margaret Atwood, la patineuse Tessa Virtue et les vedettes de la télévision Eric McCormack, Jason Priestley, Howie Mandel, Rick Mercer, Russell Peters et Will Arnett.

L’événement inclura également la participation de l’astronaute Chris Hadfield, l’écologiste David Suzuki, l’athlète en fauteuil roulant Rick Hansen, les joueurs de hockey Hayley Wickenheiser et Connor McDavid, la joueuse de tennis Bianca Andreescu et la nageuse Penny Oleksiak.

L’événement proposera de la musique, des messages et plus encore.

Les Canadiens qui le pourront seront invités à faire un don à Banques alimentaires Canada.