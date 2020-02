Une première bande-annonce pour «Strangers Things 4»

«Bons baisers de Russie...» L’équipe de production de Stangers Things s’est inspirée de James Bond dans le message qui accompagnait les premières images de la quatrième saison de la série qui ont été dévoilées ce vendredi 14 février.

La bande-annonce de 50 secondes débute avec un plan aérien d’un chantier où l’on construit un chemin de fer.

Avec la musique russe et les soldats de l’Armée rouge, on voit rapidement que nous ne sommes plus à Hawkins.

Un groupe (de prisonniers?) s’affaire à bâtir les rails. Parmi ces hommes qui sont surveillés de près par les soldats, on reconnaît un visage familier.