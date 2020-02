Pas question de réglementer les médias d'information au Canada, martèle Guilbeault

Le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, a été rattrapé par le rapport Yale, lundi matin, alors que l’opposition l’accuse de vouloir mettre les médias d’information au pas.

Le flou artistique provient du fait que le rapport Yale, dévoilé la semaine dernière, recommande que les entreprises de «contenu médiatique» soient obligées d’obtenir une licence et de contribuer à soutenir le contenu canadien.

Le rapport fait clairement la distinction entre les services de diffusion de contenu médiatique - Amazon Prime, Crave, Netflix, Spotify et illico.tv, les sites d’agrégateurs de nouvelles - comme MSN Actualités et Yahoo! Actualités - et les sites de partages de contenu - comme YouTube, Facebook et autres.

En entrevue avec CTV, dimanche matin, M. Guilbeault a déclaré que les distributeurs de contenu, petits et grands, pourraient être soumis à ces obligations contenues dans le rapport.

Ses opposants y ont vu la preuve que le gouvernement s’apprête à mettre les médias d’information au pas.

«Tout seul, comme un grand garçon»

Lundi matin, M. Guilbeault s’est présenté devant les médias avec un texte pour préciser sa pensée.

«Permettez-moi d’être clair: notre gouvernement n’a aucune intention d’exiger des licences pour les médias d’information, pas plus que nous n’allons en réglementer le contenu», a-t-il déclaré.

Il a admis que le terme «média» peut être mélangeant, parce qu’on ne parle pas de médias d’information, mais bien d’un ensemble d’entreprises médiatiques.

M. Guilbeault a ajouté du même coup que personne ne lui a demandé de tenir un point de presse et qu’il a décidé de clarifier ses propos «tout seul, comme un grand garçon».

Voyez un extrait (en anglais) de l’intervention de Steven Guilbeault: