Steve McQueen s'en prend au racisme du cinéma britannique

Steve McQueen sort du silence. Après avoir dédié ses deux nouveaux films, Mangrove et Lovers Rock, à George Floyd, mort le 25 mai dernier lors d’un contrôle de police à Minneapolis, le réalisateur de 12 Years a Slave s’en prend cette fois au racisme du cinéma britannique en l’accusant d’être «loin derrière» l’Amérique en matière de représentation de la population noire, asiatique et minorité ethnique.

Dans une tribune publiée ce dimanche 21 juin dans Le Guardian, le réalisateur dénonce ce qu’il considère comme un «racisme flagrant» au sein des industries du cinéma et de la télévision du Royaume-Uni.

«Ce n’est tout simplement pas sain. Ce n’est pas bien. Et pourtant, beaucoup de gens dans l’industrie l’acceptent comme si c’était normal. Ce n’est pas normal. C’est tout sauf normal. C’est aveuglant, c’est manifestement mal. C’est du racisme flagrant. C’est un fait. J’ai grandi avec ça», écrit-il.

Le mécontentement de Steve McQueen est justifié par une récente visite sur un plateau de tournage d’un film dans lequel travaillait l’un de ses amis. Le réalisateur a été choqué par la présence du nombre très faible de travailleurs de couleur. «Je n’arrivais pas à croire toute cette “blancheur” sur le plateau. J’ai fait trois films aux États-Unis et il semble que rien n’ait vraiment changé entre-temps en Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni est tellement en retard en termes de représentation, c’est honteux», déclare-t-il.

Le réalisateur demande la mise en place de quotas et encourage les sociétés de production à se tourner vers les talents de couleur plutôt que privilégier les acteurs blancs. «Nous devons mettre en place une infrastructure qui permettra aux minorités britanniques d’accéder à des emplois, à des programmes de formation et d’apprentissage pour aller plus loin dans leurs carrières», suggère-t-il.

En novembre prochain, Steve McQueen fera ses débuts à la télévision avec le projet Small Axe en partenariat avec BBC Films. Il s’agit d’une anthologie sur l’expérience des Noirs britanniques illustrée à travers 5 longs métrages à savoir Mangrove, Lovers Rock, Alex Wheatle, Education and Red, Small Axe et White and Blue.

