Le Parti libéral a également utilisé la vidéo mettant en vedette Harper dans un courriel envoyé jeudi, appelant ses partisans à faire des dons à la caisse du parti.

«Faites un don maintenant pour choisir d’avancer avec Justin Trudeau plutôt que de revenir en arrière sous Stephen Harper. Désolé, nous voulions dire Andrew Scheer», peut-on lire dans le courriel.

Harper a démissionné de son poste de député en août 2016 et a créé son propre cabinet-conseil. Un an plus tard, il a fait la une des journaux après l’obtention par La Presse canadienne d’une note de service sur la gestion des négociations de l’ALENA. Harper avait alors exprimé ses préoccupations à propos de l’état des négociations de l’Accord de libre-échange nord-américain et avait averti le président américain Donald Trump de ne pas «bluffer» pour mettre fin à l’accord.