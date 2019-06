Stephanie Labbé, la joueuse qui combat les préjugés

“C’était difficile bien sûr qu’on me dise que je ne pouvais pas jouer à cause de quelque chose que je ne contrôlais absolument pas”, explique Labbé à l’AFP.

Malgré ses démarches auprès de la Ligue qui chapeaute ce championnat, malgré une procédure en justice et malgré le soutien de son entraîneur à Calgary et de ses coéquipiers, Labbé a dû s’avouer vaincu.

“Cela avance, mais il y a encore un long chemin devant nous (...) On aura bien avancé quand on arrêtera de faire la distinction entre sportifs et sportives et quand on nous considérera simplement tous comme des professionnels”, espère Labbé.

En attendant, elle espère ajouter une ligne de plus à son palmarès et rêve d’offrir à son pays la Coupe du monde.

“On veut ramener le trophée à la maison. On est réaliste et on sait que cinq ou six autres équipes peuvent dire la même chose en débutant le tournoi”, reconnaît-elle.