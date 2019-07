La famille Roy en deuil et attend les conclusions de l'enquête

Après deux semaines de recherches, la Sûreté du Québec a annoncé jeudi après-midi avoir retrouvé un appareil au sol et deux personnes décédées. Stéphane Roy, président de l’entreprise Sagami-Savoura, et son fils de 14 ans étaient portés disparus depuis le 11 juillet.

La famille Roy pleure la perte de Stéphane Roy et de son fils de 14 ans, Justin , et cherche des réponses à la suite de la découverte de l’hélicoptère qui se serait écrasé au nord du Parc du Mont-Tremblant.

«Présentement, nous, on veut vivre le deuil. On va se réunir en famille, on va accompagner Stéphane, Justin, jusqu’à leur dernier repos. On va laisser les gens faire leurs enquêtes, mais chose certaine, ça ne peut pas continuer comme ça», a-t-il ajouté.

«C’est impensable qu’aujourd’hui, en 2019, qu’on ne soit pas capable de retrouver rapidement un appareil comme ça avec deux passagers, qui sont en situation d’urgence. On se fie à la balise (de détresse), mais on se rend compte que ce n’est pas ça qui peut sauver des vies. Il y a des choses qui vont devoir changer, il y a des règlements qui vont devoir changer, il y a des technologies qui vont devoir s’ajuster. J’étais foudroyé de voir ça», a-t-il fait valoir.

«Ce matin (jeudi), on s’est levés comme les 15 derniers matins. On avait espoir. On avait fait notre plan de match, la veille. On a eu notre meeting avec la SQ pour poursuivre les recherches. On n’a jamais abandonné», a-t-il confié en entrevue.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a indiqué tard jeudi qu’il envoyait une équipe d’enquêteurs afin d’examiner l’hélicoptère de type Robinson R44 retrouvé près du lac Valtrie.

Daniel Roy a salué le parcours de son frère, président de l’entreprise Sagami-Savoura, tout en s’attardant avant tout à la perte d’un père et de son fils de 14 ans.

«C’est un battant, c’était quelqu’un qui avait encore beaucoup de projets, et dans toute l’histoire, il ne faut pas non plus oublier son fils, Justin. Il était à l’image de son père, il n’avait que 14 ans, il avait toute la vie devant lui. On veut que les gens pensent aux deux. C’est pas juste un PDG qui est parti, mais c’est un père et un fils. Et c’est une famille», a-t-il confié.

Plus tôt, le porte-parole de l’entreprise et de la famille Roy, André Michaud, avait tenu ces propos à La Presse canadienne: «La plus grande réussite de M. Roy, c’est son petit garçon Justin qui, malheureusement, a été emporté par ce malheureux incident».

André Michaud, qui était aussi un proche de M. Roy, a décrit le président de l’entreprise Sagami-Savoura comme un pionnier.

«M. Roy est un bâtisseur rigoureux, extrêmement passionné par son travail. C’était un homme qui aimait l’agriculture, qui avait une vision moderne de l’agriculture. Il était un précurseur au Québec, mais bien au-delà du Québec. Son entreprise est un modèle nord-américain de culture biologique et M. Roy peut en être fier», a-t-il dit.

Le premier ministre François Legault a tenu à remercier, sur les réseaux sociaux, les personnes qui avaient participé aux recherches. Le premier ministre a aussi offert ses condoléances à la famille.