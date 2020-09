Les Canadiens réticents au déboulonnage de statues, selon un sondage

ERIC THOMAS via Getty Images

ERIC THOMAS via Getty Images La statue de John A. Macdonald à Montréal a été démolie par des manifestants le 29 août dernier.

Un nouveau sondage suggère que, même si les Canadiens sont divisés sur le retrait de statues de politiciens qui incarnent des idées racistes, beaucoup s’opposent au déboulonnement «spontané» des statues du premier premier ministre du Canada, John A. Macdonald.

Le sondage en ligne réalisé par Léger et l’Association d’études canadiennes fait suite à la démolition controversée et au vandalisme d’une statue de John A. Macdonald à Montréal le mois dernier par des militants en colère contre ses opinions et politiques anti-autochtones.

L’incident, qui a été condamné par des dirigeants politiques de toutes sortes, s’est produit lors d’une manifestation antiraciste le 30 août. Une vidéo montrait un groupe de militants chantant et applaudissant alors que la statue était tirée au sol avant que sa tête ne se casse.

L’épisode représentait le dernier chapitre d’un débat croissant sur ce qu’il faut faire de ces statues. John A. Macdonald est considéré comme l’architecte du Canada, mais aussi des pensionnats autochtones, où des milliers d’enfants ont été victimes de maltraitance, voire de mort, lors d’efforts pour éradiquer leur culture.

La moitié des répondants à l’enquête ont déclaré s’opposer à l’idée de retirer des statues ou des monuments dédiés à des politiciens qui ont épousé des opinions racistes ou mis en œuvre des politiques racistes, tandis que 31% ont déclaré soutenir de telles initiatives et 19% ne savaient pas.

Le fossé est toutefois plus petit lorsqu’on demande à la population si les rues, les écoles et les autres institutions publiques qui portent des noms de personnages historiques reconnus comme racistes; 47% s’opposent à les renommer alors que 34% sont en faveur de le faire.

Pourtant, 75% des répondants au sondage étaient contre le démantèlement «spontané» de la statue de John A. Macdonald par des militants à Montréal, tandis que seulement 11% se sont déclarés en faveur.