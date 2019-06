Le nombre de noyades est en hausse même si l'été ne fait que commencer

La Société de sauvetage du Québec lance un appel à la prudence sur les plans d’eau en ce début de saison estivale marqué par une «augmentation importante» du nombre de noyades par rapport à la même période l’an dernier, même si les températures étaient plus propices à la baignade lors du printemps 2018 en raison des grandes chaleurs, ce qui n’a pas été le cas cette année.

En date du 27 juin, la Société de sauvetage dénombrait 22 noyades en 2019 par rapport à 16 décès à pareille date l’an dernier. Il s’agit d’une hausse significative, de l’aveu du directeur général de la Société de sauvetage, Raynald Hawkins.

«Considérant la température que nous avons eue au printemps, nous sommes un peu surpris (...) C’est pour ça que nous faisons cet appel à la prudence en ce début des vacances pour bien des Québécois et des Québécoises», a-t-il expliqué en entrevue à La Presse canadienne.

À ce jour, les statistiques ne dégagent aucune tendance claire, mais elles démontrent que la majorité des victimes de noyade depuis le début de l’année étaient des adultes.

«Les données de cette année nous présentent vraiment différents groupes d’âge», souligne M. Hawkins.

«Je vous rappelle que pour les enfants, on a eu les circonstances dans une piscine de Pierrefonds-Roxboro au mois d’avril et de la jeune fille en Abitibi qui est tombée dans un ruisseau. Le reste, ce sont plutôt des adultes et là aussi on a un mélange entre les sports nautiques et les autres activités telles que la baignade.»