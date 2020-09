Au moins 283 cas de COVID-19 dans 172 écoles jusqu'ici

Hans Neleman via Getty Images

Hans Neleman via Getty Images

QUÉBEC — Pas moins de 172 écoles ont recensé au moins un cas confirmé de la COVID-19 depuis la rentrée, selon les données gouvernementales mises à jour mardi.

Les chiffres dévoilés par le ministère de l’Éducation datent en fait de vendredi et concernent les établissements de niveaux préscolaire, primaire et secondaire, à travers les réseaux public et privé.

Le nombre de cas signalés parmi les élèves et membres du personnel s’élève à 283 infections diagnostiquées.

Les enfants qui fréquentent le réseau public en représentent la vaste majorité, avec 190 infections.

Lorsqu’un cas est identifié, l’école doit immédiatement transmettre aux parents une lettre les informant de la contamination et si leur enfant doit rester à la maison. De telles fermetures de classes sont survenues à 144 reprises en environ trois semaines.

Cette liste avait été temporairement retirée par le gouvernement, qui évoquait la nécessité d’ajuster son système de cueillette de données après que des erreurs s’y soient glissées.

Un père de Montréal, Olivier Drouin, avait pris l’initiative de répertorier les cas de la COVID-19 dans les écoles avant même le gouvernement. Il dit s’appuyer sur une approche participative, avec les lettres émises par les autorités sanitaires et scolaires qu’on lui fait parvenir. Mardi matin, son site COVID Écoles Québec recensait 307 écoles comptant au moins un cas du nouveau coronavirus.