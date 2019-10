Hôpitaux: les frais de stationnement seront abaissés

Le gouvernement caquiste a annoncé que les frais de stationnement dans les hôpitaux seront abaissés.

Les tarifs varieront entre 7$ et 10$ par jour et les deux premières heures seront gratuites, a confirmé la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann.

Cette mesure fera partie de la mise à jour économique du 7 novembre prochain, rapporte La Presse.

En tout, le gouvernement prévoit avancer 100 à 150 millions $ pour compenser les fondations des hôpitaux qui encaissaient ces frais de stationnement.