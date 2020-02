Starbucks va proposer les burgers sans viande de Beyond Meat au Canada

Starbucks s’est récemment fixé de nouveaux objectifs environnementaux avec l’intention d’offrir un éventail plus large de produits sans protéines animales, en plus des boissons végétales que la chaîne sert déjà dans ses mochas et autres cappuccinos.

Le nouveau sandwich pour le petit-déjeuner proposé au Canada sera constitué d’un burger spécialement conçu par Beyond Meat, posé sur une omelette et recouvert d’une tranche de fromage, le tout dans un pain brioché.

Mais Beyond Meat et Impossible Burger s’attellent depuis une dizaine d’années à créer des produits à base de végétaux se rapprochant au plus près du goût, de la texture et de la saveur de la vraie viande.