«Star Wars: The Rise of Skywalker» durera moins longtemps que prévu

Star Wars: The Rise of Skywalker ne sera finalement pas le film le plus long de la saga, le long métrage ayant été raccourci de quatorze minutes, rapporte Variety.

Il avait été annoncé il y a quelques semaines que le neuvième épisode de la saga allait s’étaler sur 155 minutes, un chiffre revu à la baisse alors que The Rise of Skywalker durera finalement 141 minutes.

J.J. Abrams a d’ailleurs confirmé n’avoir terminé le tournage du film que dimanche dernier, quelques séquences ayant dû être refilmées.

«C’est arrivé la dernière fois aussi [avec The Force Awakens, ndlr]. Vous voyez quelque chose et vous pensez que ça pourrait être un peu plus clair, un peu mieux. Et si vous avez l’opportunité de corriger le tir, vous en profitez», a déclaré le réalisateur dans le cadre de l’émission Good Morning America.

En terme de durée, The Rise of Skywalker arrive finalement au troisième rang des films de la saga, derrière The Last Jedi (152 minutes) et Attack of the Clones (142 minutes).

Star Wars: The Rise of Skywalker prend l’affiche partout au Québec le 19 décembre 2019.