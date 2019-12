«Star Wars: The Rise of Skywalker»: 12 questions pour lesquelles vous trouverez des réponses (ou pas!) dans le film

Lucasfilm

Ainsi donc, la saga de neuf épisodes se termine. Star Wars: The Rise of Skywalker prend l’affiche ce jeudi 19 décembre. Dans les prochains jours (et les prochaines semaines très certainement), les fans de l’univers de Star Wars envahiront en masse les cinémas de partout dans le monde afin de découvrir les destins des Kylo Ren, Rey, Leia, Chewbacca et compagnie. Trouveront-ils les réponses espérées? Sortiront-ils satisfaits du sort qu’aura réservé le réalisateur J.J. Abrams aux nombreux personnages désormais mythiques? Lesquelles des multiples théories échafaudées sur internet auront visé juste? Après visionnement, jetons ici un oeil aux questions qui ont le plus occupé l’esprit des fans au cours des derniers mois, et voyons un peu si ces fans trouveront satisfaction.

ATTENTION: On se gardera ici de vous présenter les différentes réponses apportées par le film. Mais si vous ne voulez absolument rien savoir du nouvel épisode, mieux vaut vous arrêtez ici.

Une chose est sûre, on sait déjà que l’acteur Richard E. Grant, qui interprète le général Pryde, a VRAIMENT aimé cet Épisode IX.

Just seen the 1st cast screening of @starwars#THE RISE OF SKYWALKER. What it achieves, weaves & resolves, is a total emotional meltdown & resurrection of the Spirit. Bravo to @jjabrams & his astonishing cast & creative crew 💥🚀💥🚀💥🚀💥🚀💥🚀💥🚀 pic.twitter.com/EwtYghYTXK — Richard E. Grant (@RichardEGrant) December 4, 2019



Question 1: Mais de quel Skywalker parle-t-on dans le titre? «L’Ascension de Skywalker». Mais de quel(le) Skywalker parle-t-on au juste? Les théories abondent sur le web. On pense évidemment à Kylo Ren. On rappelle l’origine encore trouble de Rey. On imagine un lien avec Anakin, pivot de la saga. On évoque l’avènement d’un nouveau type de chevaliers Jedi, désormais appelés les «Skywalker». Le film répondra bien sûr à cette question, mais il faudra être patient avant d’être certain d’avoir bien cerné la signification de ce titre énigmatique… Question 2: Qui sont les parents de Rey? (Et est-ce que ça change quelque chose à l’histoire?) «Qui es-tu?», demande Luke Skywalker dans l’une de ses premières discussions avec Rey. «Qu’as-tu de spécial?» ajoute-t-il. Est-elle une Skywalker? Une Solo? Une Kenobi? Une Palpatine? À moins qu’elle ne soit une réincarnation d’Anakin Skywalker? Oui, les les théories sont nombreuses à ce sujet! Et parfois bien étranges. Kylo Ren a déjà répondu à la question, évidemment. «You come from nothing, you’re nothing.» Tu viens de nulle part. Tu n’es rien. Réponse peu satisfaisante pour qui chercherait à rattacher l’héroïne à un passé glorieux, c’est le moins qu’on puisse dire. A-t-il dit la vérité? Ou était-ce une ruse? C’est encore lui qui reviendra sur le sujet. Mais cette fois, il ajoutera quelques détails...



Question 3: L’empereur Palpatine est-il vraiment encore en vie? Si oui, comment a-t-il survécu? La bande-annonce semble aller en ce sens. L’empereur Palpatine serait donc encore vivant? Il pourrait avoir survécu à sa chute dans l’espace. Il pourrait avoir conservé son esprit. S’agit-il d’un clone? Ou, plus simplement, d’un enregistrement? The Rise of Skywalker ne tarde pas à apporter la réponse à cette effrayante question. Question 4: Les flashbacks de Rey seront-ils expliqués? Sont-ils réels? Ça se confirme: les fans n’ont pas perdu leur temps à analyser les nombreux flashbacks qu’a pu voir Rey. Ceux-ci cachent bel et bien des indices sur la suite des choses. Ou sur le passé des choses. C’est selon.

Question 5a: Qu’adviendra-t-il de Leia, Chewbacca, R2D2, C3PO et Lando? Les adeptes de l’univers de George Lucas les suivent maintenant depuis plus de 40 ans. Doivent-ils préparer leurs adieux? Auront-ils droit à leur moment héroïque avant de nous quitter? Pourront-ils poursuivre leurs aventures galactiques? En toute transparence, la réponse est celle-ci: oui et non. Question 5b: Qu’adviendra-t-il des «nouveaux héros» que sont Finn, Poe, Rose…? Ils ont pris du galon au fil des épisodes. Poursuivront-ils leur ascension, ou assistera-t-on à des départs déchirants? Une chose est certaine, ils auront de grandes décisions à prendre.

Question 5c: Et le Millenium Falcon, lui? On l’aime bien, ce «tas de ferraille». Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il en a vu d’autres. Il sera encore une fois mis à rude épreuve, mais compte plus d’un tour dans son sac. Question 6: Sur qui la résistance peut-elle encore compter? Les événements de The Last Jedi ont laissé les troupes de la Résistance en bien piteux état. Surtout, l’appel à l’aide lors de la bataille de la planète Crait est resté sans réponses, ce qui n’est vraiment pas de bon augure pour un groupe qui semble s’apprêter à affronter une flotte de Star Destroyers Sith. Déjà que la vice-amirale Holdo évaluait les troupes à seulement 400 personnes dans 3 vaisseaux avant la débâcle de The Last Jedi. On verra bien à quoi ressembleront les renforts. Question 7: Et ce petit garçon utilisant la Force à la toute fin du Réveil de la Force, avait-il une signification? Son nom: Temiri Blagg. On l’apercevait manier la Force en toute fin d’épisode, puis brandir, comme une épée, son simple balai. Doit-on s’attendre à le voir ressurgir? Certains ont même imaginé qu’il pourrait être un Skywalker. Question 8: Le voile sera-t-il levé sur les Chevaliers de Ren? On sait qu’ils existent. Rey les a aperçus rapidement en flashback. Mais on en sait peu sur ceux qu’on dit être d’ex-apprentis de Luke Skywalker ayant suivi Kylo Ren. Il est maintenant temps de voir de quoi ils sont capables. Question 9: A-t-on tout vu de la Force? Non. Du tout. Vraiment pas. Question 10: L’équilibre dans la Force sera-t-elle rétablie? Question complexe qui renvoie à la fois à l’essence même de cette énergie mystérieuse et à la présence concrète d’opposants aussi puissants les uns que les autres. Sur ce cas, on se gardera bien d’en dire plus.