«Star Wars»: Carrie Fisher n'a toujours pas son étoile à Hollywood, contrairement aux autres

Elle a déjà recueilli près de 6 000 signatures demandant une étoile pour Carrie Fisher et profite de la sortie du dernier épisode de la saga Star Wars, “L’Ascension de Skywalker”, pour en obtenir d’autres.

Comme des centaines d’autres stars, Mark Hamill, qui joue Luke Skywalker dans la saga, et Harrison Ford (Han Solo), ont été honorés par une étoile sur le célèbre Walk of Fame qu’arpente sans relâche Kristin Grady. Mais pas Carrie Fisher, s’indigne la jeune femme de 33 ans.

Pétition à la main, Kristin Grady mène sa propre guerre des étoiles à Hollywood: toute vêtue de blanc et avec des tresses en macarons comme la princesse Leia, elle milite pour la reconnaissance sur Hollywood Boulevard de Carrie Fisher , la défunte actrice qui a incarné ce rôle.