Après Bébé Yoda, nous avons droit à Bébé Jabba

Les réseaux sociaux étant ce qu’ils sont, il n’aura fallu que quelques semaines après le début de la diffusion de la série The Mandalorian pour que Bébé Yoda devienne un phénomène culturel planétaire, allant même jusqu’à faire de l’ombre à la sortie d’un certain épisode de la saga Star Wars qui n’avait rien à offrir d’aussi mignon.

Ce nouveau personnage attendrissant au possible a inspiré l’artiste Leonardo Viti, un spécialiste de la conception et de la modélisation de personnages numériques installé à Londres, au Royaume-Uni, à imaginer à quoi aurait pu ressembler le sinistre Jabba the Hutt lorsqu’il n’était qu’un poupon.

Viti avait partagé les clichés de sa création à la fin novembre et au début décembre 2019, par l’entremise de son compte Instagram, alors que Disney venait à peine de lancer la plateforme Disney+ et que le monde entier était en extase devant Bébé Yoda.

Ce n’est toutefois qu’en ces froides journées du mois de janvier que la création de Leonardo Viti est devenue virale, faisant le tour du web et des médias traditionnels pour nous réchauffer le coeur… et créer dans notre esprit une autre question en lien avec l’univers Star Wars : comment une si adorable limace aurait pu mal virer au point de mener une vie de criminel endurci, et d’enchaîner la princesse Leia en petites tenues dans une forteresse mal éclairée?

(Non, Disney, n’allez pas là…)