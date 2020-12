On en sait un peu plus sur la vie privée de Star-Lord, héros de la bande dessinée «Les Gardiens de la Galaxie». Dans le dernier numéro de la bande-dessinée, paru ces derniers jours, l’histoire révèle un pan important du passé de ce dernier: il serait bisexuel.

Alors qu’une explosion l’a transporté dans une réalité parallèle, Peter Quill, de son vrai nom, fait la rencontre sur place de deux humanoïdes à la peau bleue, comme le révèle le média spécialisé Screen Rant.

Aux côtés des dénommés Aradia et Mors, dont le physique de l’un s’apparente à celui d’une femme, et celui de l’autre à un homme, le héros va s’aventurer sur le territoire de Morinus et explorer sa sexualité. Des pages de la bande dessinée, comme celle ci-dessous, les montrent en train de partager des bains d’eau chaude, de s’embrasser et s’enlacer. Ensemble, ils vont vivre une histoire polyamoureuse.