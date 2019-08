Non c'est pas fini, «Star Académie» sera de retour à TVA

Groupe TVA a annoncé vendredi matin qu’il avait conclu une entente avec Endemol pour obtenir les droits exclusifs de production et de diffusion de Star Académie.

Il faudra toutefois patienter encore un peu avant le grand retour de l’émission alors que le populaire rendez-vous dominical sera en ondes seulement à l’hiver 2021.

«Le retour de Star Académie s’inscrit dans notre volonté de créer de grands rassemblements. En offrant cette émission qui a marqué le Québec, TVA perpétue son engagement à offrir une vitrine de choix pour faire découvrir les talents d’ici, d’abord au public, mais aussi à toute l’industrie», a indiqué par voie de communiqué Suzane Landry, directrice principale, chaînes et programmation de TVA.

Star Académie a été diffusé au Québec pour la première fois en 2003, édition qui avait couronné Wilfred LeBouthillier comme grand gagnant. Lors de cette toute première saison de l’émission, Marie-Mai, Marie-Élaine Thibert, Annie Villeneuve et Émily Bégin s’étaient aussi révélées au public québécois.

Quatre autres saisons (2004, 2005, 2009 et 2012) ont suivi et ont entre autres permis de découvrir Maxime Landry, Véronique Claveau, Andréanne A. Malette et Olivier Dion.

Le concept bien connu de Star Académie pourrait être légèrement modifié pour être plus moderne. «Cette émission a connu un succès retentissant au Québec et nous travaillons de concert avec TVA pour offrir un concept plus fort que jamais aux téléspectateurs québécois», a affirmé Tania Jacobson, vice-présidente aux ventes canadiennes chez Endemol, entreprise qui détient les droits de l’émission.