Patrice Michaud animera «Star Académie 2021»

À quelques jours du début des auditions en vue de la nouvelle saison de Star Académie, TVA a dévoilé, ce mardi 22 septembre, l’équipe qui accompagnera les 15 académiciens qui prendront part à l’aventure télévisuelle et musicale l’hiver prochain.

C’est nul autre que l’auteur-compositeur-interprète Patrice Michaud qui aura le mandat d’animer les variétés du dimanche soir. Un choix étonnant qui annonce le vent de renouveau qui soufflera sur l’émission, neuf ans après la diffusion de sa dernière saison au Québec.

Ce dernier sera entouré d’une équipe de direction et d’enseignants pour le moins impressionnante composée de Mika (directeur artistique), Lara Fabian (directrice de l’académie), Ariane Moffatt (professeure de création musicale) et Gregory Charles (professeur, voix et musique).

Cinq artistes se succéderont également pour donner le nouveau cours d’identité artistique, dont la comédienne Anne Dorval, le chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin et le danseur et chorégraphe de Céline Dion, Pepe Munoz.

Ces derniers devront accompagner les académiciens dans l’affirmation de leur personnalité, la définition de leur identité artistique et la gestion de leur image publique.

Plus de 3000 personnes se sont déjà inscrites aux auditions. Parmi celles-ci, les 100 meilleurs talents seront retenus pour prendre part à un stage intensif et un camp de sélection, dont le processus sera présenté à l’intérieur de deux émissions qui précéderont le début de l’aventure.

L’objectif pour le nouveau corps professoral sera alors de tester le niveau de talent de chaque candidat, et de faire leurs recommandations en vue du premier variété du dimanche soir, qui sera diffusé en février.

Autre changement important : les mises en danger ne se feront plus en fonction du genre des participants. Ces derniers auront également accès en partie à leurs réseaux sociaux tout au long de l’aventure. Une initiative visant autant à encadrer les candidats qu’à éduquer le public par rapport à ces plateformes comportant à la fois leur lot d’avantages et d’inconvénients.

La nouvelle saison de Star Académie sera diffusée cet hiver, sur les ondes de TVA.