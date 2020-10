St-Hubert et Chocolats Favoris lancent un dessert réconfortant

St-Hubert et Chocolats Favoris, deux des marques préférées des Québécois, lancent un tout nouveau dessert « éclaté », disponible dès maintenant au menu pour emporter, au service au stationnement et à la livraison partout au Québec, de même que dans la plupart des salles à manger des rôtisseries.

En cette période de pandémie, on a besoin plus que jamais de réconfort, et ce gâteau signé Chocolats Favoris en est une promesse. Il se compose d’étages de chocolat et de crème dulce de leche salée garni de popcorn au caramel salé, le tout nappé d’une sauce au sucre à la crème et d’un coulis au chocolat.