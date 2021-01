Le squelette d'un immense dinosaure découvert en Argentine

Des années plus tard, le mystère plane toujours, mais semble un peu s’éclaircir. Au milieu de la vallée de la rivière Neuquén, au sud-ouest de l’Argentine, des fossiles vieux de 98 millions d’années continuent d’être mis au jour. Découverts en 2012, la taille des os de ce sauropode géant laisse aujourd’hui à penser qu’ils pourraient être ceux du plus grand dinosaure jamais identifié.

À travers l’étude publiée ce mercredi 20 janvier dans la revue scientifique Cretaceous Research, on apprend que, si ce squelette datant du Crétacé supérieur n’est pas au complet, “les 24 premières vertèbres de la queue, des éléments de la ceinture pelvienne, de la ceinture pectorale” ont bien été identifiées hors de la roche.

Les fouilles, toujours en cours, ont aussi permis d’attester que les os de ce titanosaure étaient “10 à 20% plus grands” que ceux du Patagotitan mayorum, qu’on appelle le “Titan de Patagonie”, et qui reste le plus grand dinosaure jamais connu à ce jour. Selon Alejandro Otero, auteur principal de l’étude, il reste encore à mettre la main sur l’humérus ou le fémur, ces os longs qui permettent généralement aux chercheurs d’avoir des indications plus claires sur la masse corporelle du spécimen.

Avec ses 70 tonnes et ses 40 mètres de long, le “Titan de Patagonie” découvert en 2017 en Argentine était déjà très impressionnant. Concernant ce nouveau squelette et compte tenu de l’analyse anatomique, impossible de certifier à ce jour qu’il s’agit d’une nouvelle espèce, mais “l’absence d’éléments équivalents par rapport aux fossiles contemporains” ne permet pas non plus de l’associer à des “genres déjà connus”.

Quoi qu’il en soit, la découverte d’un dinosaure de ces dimensions “est quelque chose d’extraordinaire”, selon Alberto Garrido, directeur du Musée des sciences naturelles de Zapala, dans la province de Neuquén.

Ce texte a initialement été publié sur le HuffPost France.