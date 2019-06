Mandat de grève illimitée pour une succursale de la SQDC

De plus, il dit ne pas comprendre que la rémunération des dirigeants de la SQDC soit comparée à celle des dirigeants de la SAQ ou d’autres sociétés d’État, alors que ce n’est pas le cas pour les employés de la SQDC. “Pour les dirigeants, ils comparent les salaires aux sociétés d’État, mais pour les salariés, on va les comparer à d’autres domaines”, comme le commerce de détail, où les salaires sont bien moindres, s’insurge M. Filato.

Ces 21 travailleurs sont membres du syndicat des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (TUAC) qui est affilié à la FTQ. Et le mandat de grève générale et illimitée a été voté à l’unanimité.

Comme il s’agit d’une première convention collective, il est fréquent que les parties doivent confier le tout à un processus qu’on appelle “arbitrage de première convention”. Un arbitre est alors appelé à déterminer le contenu de la première convention collective.

“L’idée, pour nous, ce n’est pas de les sortir en grève. Ça prend le mandat de grève. On va aller devant un conciliateur. Le conciliateur va constater qu’il y a une impasse. Puis on va demander à un arbitre d’imposer les conditions de travail. C’est ça le plan de match qu’on a expliqué à nos gens”, a résumé M. Filato.

Et les autres?

En plus de la succursale de Rosemont-Petite-Patrie, les TUAC représentent aussi les syndiqués de la Société québécoise du cannabis dans les succursales de Rimouski et Mirabel. Celles-ci ne sont toutefois pas concernées par le mandat de grève. Mais les choses pourraient changer.

“Après, on va aller voir nos gens à Mirabel et à Rimouski pour leur montrer où on en est rendu. S’ils veulent embarquer dans la stratégie, on va leur dire qu’ils embarquent avec nous, de la même façon que Rosemont, en leur disant exactement ce qui est réglé et ce qui n’est pas réglé”, a expliqué M. Filato.