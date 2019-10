Produits comestibles au cannabis: une offre très limitée au départ

MARTIN OUELLET-DIOTTE via Getty Images

MONTRÉAL — Après avoir tourné la page sur un démarrage marqué par des ratés et alors qu’elle accélère le déploiement de son réseau de succursales, la Société québécoise du cannabis (SQDC) doit maintenant se préparer à l’arrivée des produits comestibles à base de cannabis, qui est «un peu rapide», de l’avis de son président-directeur général, Jean-François Bergeron.

Selon lui, leur introduction constitue le principal défi de la société d’État alors qu’il y a maintenant un an jour pour jour, jeudi, que la consommation de la marijuana à des fins récréatives a été légalisée au Canada.

«Franchement, on aurait pu se laisser du temps pour bien finir le travail de la première phase et pas seulement au Québec, a expliqué M. Bergeron au cours d’une entrevue avec La Presse canadienne. On aurait pu prendre le temps de mieux absorber la légalisation avant d’avoir à introduire d’autres produits, qui, évidemment, ajoutent une couche de complexité, tant au niveau de la logistique que du contrôle de la qualité.»

C’est vers la mi-décembre que les consommateurs auront accès à une offre élargie. Mais au Québec, le gouvernement Legault a décidé d’interdire la vente des chocolats, jujubes et autres confiseries qui contiennent du cannabis.

Ainsi, selon M. Bergeron, l’offre de la SQDC devrait être «très limitée au départ» et devrait se traduire, notamment, par des breuvages comme des thés, différents types d’eau gazéifiée ainsi que des bières non alcoolisées.

«Je vois ça non seulement d’un bon oeil, mais je pense que c’est la bonne façon d’introduire des nouveaux produits que les producteurs ont de la difficulté à produire», a dit le dirigeant de la SQDC, lorsqu’invité à se prononcer sur l’approche du gouvernement Legault en matière de produits comestibles.

À son avis, Québec pourra adopter sa réglementation afin de permettre la vente de nouveaux produits comestibles au cannabis si cela est nécessaire.

