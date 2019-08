Le milieu policier montréalais ébranlé après l’agression de deux policiers du SPVM

MONTRÉAL — Le milieu policier montréalais est ébranlé à la suite de l’agression dont ont été victimes deux policiers du SPVM qui n’étaient pas en devoir, mais déambulaient simplement sur la rue en civil près du parc Émilie-Gamelin.

«C’est ça qui est le plus choquant; c’est qu’il n’y a rien eu (avant). Les policiers étaient sur le trottoir. Ils ont été reconnus, pointés et gratuitement, la meute s’est littéralement lancée dessus», a raconté l’inspecteur Marie-Claude Dandenault, agissant comme porte-parole de la direction du corps policier, mardi après-midi.

Selon elle, une attaque «de ce type-là, tout à fait gratuite, de policiers en sortie, c’est très exceptionnel. Ça fait 21 ans que je suis dans la police et c’est la première fois que j’en entends un comme ça; ils ne sont pas reliés à aucune opération, ils étaient vraiment là, sur leur temps. Les policiers, on est humains d’abord et avant tout et on a le droit de sortir sans être attaqués comme ça.»

«C’est sûr que ça nous inquiète», a laissé tomber la policière.

Six arrestations; un plaidoyer de culpabilité

Six personnes, quatre hommes et deux femmes, ont été appréhendées en lien avec l’agression des deux policiers montréalais survenue vendredi soir dans le secteur du parc Émilie-Gamelin.

De ce nombre, un adolescent et une adolescente sont d’âge mineur.