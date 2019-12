2019, une année grandiose pour les sportifs canadiens

Nous avons eu droit à une année sportive 2019 sous le signe de l’effervescence grâce aux athlètes et équipes canadiennes. De l’ascension de nos jeunes joueurs de tennis à la frénésie de la marche victorieuse des Raptors, en passant par le dernier tour de piste de l’un des plus grands fondeurs de l’histoire du pays, les 12 derniers mois nous ont permis d’être témoins de plusieurs moments mémorables.

La formation torontoise a surfé sur sa vague, surtout après avoir éliminé in extremis les 76ers de Philadelphie lors de l’ultime match de la demi-finale d’association avec un panier à la dernière seconde de la vedette Kawhi Leonard. Et les Torontois se sont assurés le premier championnat de l’histoire de la concession — et le premier de l’histoire du pays — en détrônant les Warriors de Golden State, doubles champions en titre.

Une belle façon de boucler la boucle pour le basketball au Canada, puisque Toronto a accueilli le premier match de la NBA en 1946.

3. Mikaël Kingsbury - Un champion indétrônable

Le bosseur de Deux-Montagnes domine tellement son sport qu’il serait facile de croire qu’il n’a plus rien à prouver.

Et pourtant, Kingsbury a atteint en 2019 un objectif qui lui tenait à coeur depuis plusieurs années: réussir un doublé aux Championnats du monde. Il y a deux ans, le Japonais Ikuma Horishima lui avait volé la vedette en raflant les deux titres. Cette fois, il a pris les moyens pour que personne ne vienne lui faire de l’ombre.

Celui qui totalise 58 victoires et 84 podiums en 102 départs au circuit de la Coupe du monde entend conserver son trône. Et un neuvième globe de cristal lui semble déjà promis.

4. Équipe canadienne de Coupe Davis - Un parcours de rêve

On ne savait trop à quoi s’attendre du nouveau format de la Coupe Davis, encore moins que le Canada s’inviterait en finale du tournoi contre l’Espagne et Rafael Nadal.

C’était sans compter le brio de Denis Shapovalov et du vétéran Vasek Pospisil qui ont tour à tour écarté les États-Unis, l’Italie, l’Australie et la Russie. Envoyés dans la mêlée en finale, Félix Auger-Aliassime et Shapovalov ont tenu leur bout face aux expérimentés Espagnols, ce qui a fait dire à Nadal que le Canada serait invincible dans les années à venir.

On ne peut certes le contredire à la lumière de la progression de Shapovalov et Auger-Aliassime, qui terminent l’année aux 15e et 21e rangs mondiaux, respectivement. Et ils n’ont que 20 et 19 ans...

5. Alex Harvey - Les adieux d’un grand

Le fondeur de Saint-Ferréol-les-Neiges rêvait d’un dernier podium pour conclure sa carrière devant les siens lors des Finales de la Coupe du monde de ski de fond en mars à Québec. Il a fait encore mieux avec deux médailles d’argent.