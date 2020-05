Le gouvernement fédéral vient en aide au sport amateur

OTTAWA — Le sport amateur au pays recevra une aide de 72 millions $ d’un fonds de soutien d’urgence du gouvernement fédéral pour atténuer les effets de la pandémie de la COVID-19.

Le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, a récemment annoncé un programme d’aide de 500 millions $ pour soutenir les secteurs de la culture, du patrimoine et du sport. Les détails en ont été dévoilés, vendredi.

L’argent réservé au sport ira aux organisations nationales et provinciales, aux instituts canadiens de sport et aux groupes sportifs autochtones.

Les athlètes dont les chèques de soutien de Sport Canada sont touchés par le report des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo et de la pandémie recevront également une aide financière.

Le Comité olympique canadien (COC) et le Comité paralympique canadien (CPC) ont salué cet investissement du gouvernement.

«Les organismes nationaux de sport font face à d’importants obstacles, notamment une liquidité limitée, des mises à pied et de l’incertitude. En plus de ce programme de financement, le COC et le CPC offriront tout leur appui à ces organismes et à l’ensemble de la communauté sportive. Nous restons engagés à jouer notre rôle dans les efforts de secours et de rétablissement avec l’aide de nos partenaires du gouvernement du Canada», précise leur communiqué conjoint.