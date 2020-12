Parmi les invités de choix, on note la blogueuse et ambassadrice du festival Emmanuelle Ricard, alias Madame Gin, mais également des distillateurs réputés et émergents, de la Distillerie du St. Laurent à la Distillerie Mitis en passant par la Distillerie NOROI .

«Plus que jamais, il est important de consommer des produits d’ici pour le bien de notre économie. Nous avons la chance d’avoir des produits de grande qualité, qui méritent d’être connus, et c’est un honneur pour nous d’être à la tête d’un événement qui a le pouvoir de faire rayonner ces splendides entreprises d’ici», affirme Pierre-Olivier Trempe, fondateur et directeur de Made With Love, aussi à l’origine de Spiriteux Québec, aux côtés de la SAQ et de l’Union québécoise des microdistilleries.