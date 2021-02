Arcouette&Co.

Cocktail ne rime plus nécessairement avec alcool et mal de tête. Place aux mocktails réalisés avec les spiritueux désalcoolisés, plus nombreux sur les tablettes, plus raffinés et plus populaires que jamais.

Si on trouvait autrefois ces sages breuvages uniquement en ligne, la SAQ a été forcée de leur faire une place après avoir constaté une hausse des ventes de produits sans alcool de 20 % l’an dernier.

Depuis décembre 2020, une dizaine de nouveaux spiritueux, prêts-à-boire et apéritifs désalcoolisés, se sont ajoutés aux cidres et aux vins déjà disponibles, portant le nombre total de produits sans alcool à 35.

De ce nombre, seuls trois spiritueux sont sur leurs étals de la société d’État pour l’instant, mais «nous continuerons à bonifier l’offre au cours des mois à venir», nous assure Linda Bouchard, porte-parole de la SAQ.

Le HuffPost Québec en a goûté six. Voici nos impressions :

NOROI - Esprit-de-London (gin)

Distillerie NOROI/FACEBOOK

Parmi les gins sans alcool goûtés, c’est celui-ci qui se rapproche le plus d’un gin traditionnel. Plein de personnalité, il prodigue de puissantes notes de baies de genévrier et d’écorces d’oranges qui laissent une impression en bouche d’épinette légèrement anisée. Il n’est pas parfaitement limpide, mais c’est que la distillerie voulait garder le plus d’arôme à l’intérieur de la bouteille et a donc sauté une filtration. Bien joué, puisque ça le fait! Excellent en gin-tonic!

NOROI - Esprit-Des-Caraïbes (rhum)

Distillerie NOROI / Facebook

Autre étonnante création de la distillerie de Saint-Hyacinthe : une première imitation désalcoolisée du rhum. Au nez, on a vraiment des parfums de cette festive eau-de-vie antillaise. En bouche : des saveurs de mélasse, d’épices et de cannelle notamment. Évidemment, l’«Esprit-Des-Caraïbes» n’a pas le corps d’un véritable rhum, puisqu’il n’est pas distillé avec autant de sucre, mais fait amplement la job dans un rhum&coke avec un trait de lime.

Gin HP Juniper

Courtoisie

Premier gin québécois sans alcool à être arrivé sur le marché. Élaboré avec des citrons Yuzu cultivés au Québec, du concombre et du romarin bio, il se démarque par ses notes agrumées, franchement rafraîchissantes, puis par la baie de genièvre et la coriandre, assez présentes, et une pointe d’épices. Pas mal!

SEEDLIP

Seedlip/Facebook

Première marque de spiritueux sans alcool au monde, la réputation de Seedlip n’est plus à faire. Conçus avec des ingrédients végétaux naturels, en plus d’être sans sucre, sans calories, sans allergènes et d’une étonnante clarté, les trois bouteilles de la marque ont des profils différents selon le type de mocktail que vous voulez réaliser. Choisissez entre : herbacé, acidulé ou épicé. Les arômes sont subtils, mais raffinés et complexes, puis marqués par une pointe d’amertume qui enveloppe joliment les papilles. Notre préféré : le Garden 108 (aux herbes) frais et légèrement acidulé avec un réjouissant parfum de pois verts et de menthe.

Il existe également ces spiritueux sans alcool sur le marché :

- Alphonse - Distillerie des Appalaches - Produit québécois - 33,92$

- Gin Hickson - Produit québécois - 26,95$

- Gin Lumette - Produit Canadien - Bientôt à la SAQ - 35,99$

- Gin Borrago - Produit du Royaume-Uni - 46$

- Tequila et Bourbon Free Spirit - The Free Spirits Company - Produits californiens - 49,50$