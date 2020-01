Spike Lee présidera le jury du prochain Festival de Cannes

Le réalisateur américain Spike Lee sera le président du jury de la 73e édition du Festival de Cannes, la grande fête du cinéma international qui se tiendra du 12 au 23 mai.

Spike Lee, qui est âgé de 62 ans, est présenté par les organisateurs du festival comme étant un réalisateur qui a signé de nombreux films devenus objets de culte et qui a amené au cinéma contemporain les questionnements et les révoltes de l’époque sans oublier de s’adresser au public qu’il a sensibilisé à ses causes.

En 2018, il a présenté son film BlacKkKlansman au Festival de Cannes.

Le Délégué général du Festival, Thierry Frémaux, croit que le tempérament provocateur de l’artiste originaire d’Atlanta provoquera de l’émotion au sein de l’élite mondiale du cinéma qui se réunira à Cannes.

Il deviendra le premier représentant de la diaspora africaine à présider le prestigieux festival.

Spike Lee affirme que lorsqu’on l’a appelé pour lui offrir de présider le jury, il était à la fois heureux, surpris et fier. Il ajoute qu’à titre personnel, le Festival de Cannes a eu un impact énorme sur sa carrière de cinéaste.

À titre de président du jury, Spike Lee succède à Alejandro Inarritu.

La sélection officielle et la composition du jury de la 73e édition du Festival de Cannes seront dévoilés à la mi-avril.