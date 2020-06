Spike Lee plus engagé que jamais avec «Da 5 Bloods»

Le passé pour éclairer le présent

Cet or, que les quatre anciens soldats veulent récupérer, c’est un symbole évident des réparations que réclame une partie de la communauté noire, et au-delà, pour l’esclavage, la ségrégation, puis la discrimination qu’ont subi les Afro-Américains sur 400 ans.

Comme il l’avait fait avec son précédent film BlacKkKlansman, qui lui a valu son premier Oscar et le Grand Prix à Cannes, le metteur en scène de 63 ans fait un trait d’union avec la plus récente actualité, en incluant Donald Trump, mais aussi le mouvement Black Lives Matter.

«Ce que je vois dans les rues aujourd’hui, c’est ce dont je me souviens durant les années 60 quand j’ai grandi», a expliqué mardi l’enfant de Brooklyn lors d’un entretien à la chaîne CBS, évoquant les grandes manifestations qui ont marqué la fin des «Sixties», notamment contre la guerre du Vietnam et pour les droits civiques.

Signe de son goût pour la complexité, il fait de son personnage le plus riche, dans Da 5 Bloods (incarné par l’acteur Delroy Lindo), un sympathisant noir de Donald Trump, qui arbore avec fierté une casquette «Make America Great Again».

«Il vous fait comprendre pourquoi il porte cette casquette», a expliqué celui qui devait présider le festival de Cannes cette année. «Vous avez de la sympathie pour lui».

Plus de 30 ans après Do The Right Thing, dont l’épilogue fait étrangement écho à la mort de George Floyd, Spike Lee continue d’incarner mieux que personne un cinéma noir qui se veut à la fois militant et grand public.