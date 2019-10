Les soeurs Boulay au Club Soda: douceur et grandeur

Elles étaient visiblement enchantées d’être de retour sur scène ensemble, après près de deux ans. Elles étaient fébriles, excitées, débordantes d’énergie (surtout Stéphanie). Et le public semblait s’être ennuyé très fort. Fières de leur nouvel opus La mort des étoiles, les soeurs Boulay ont totalement conquis les nombreux spectateurs hier soir, dans un Club Soda plein à craquer.

Mélanie et Stéphanie Boulay, toutes en voix, ont ouvert la soirée avec une nouvelle version de Par le chignon du cou, de leur premier album, avec une batterie qui donnait une tout autre saveur à ce succès. Cela allait d’ailleurs donner le ton à la soirée: à travers quelques enivrantes pièces de leur nouvel opus, les soeurs nous servaient des succès revampés de leurs deux premiers albums. Et c’était magnifique.

Elles étaient là en principe pour ça, nous présenter La mort des étoiles, mais ça aura quand même pris trois chansons avant qu’elles ne touchent à leur nouveau répertoire, avec la très chargée Opale au doigt, chanson dans laquelle les soeurs abordent toutes les pressions sociales que les femmes subissent d’un côté et de l’autre.

Après deux chansons, pendant que les Boulay lisaient à voix haute quelques souhaits pour le futur envoyés par les spectateurs sur Instagram avant le début du spectacle (Nathalie, on espère pour toi que la nouvelle blonde de ton ex les aura, ses hémorroïdes), le quatuor à cordes s’est subtilement installé. Et quand les huit musiciens sur scène ont entamé Les couteaux à beurre, la magie a opéré. Cette grandeur qui se retrouve sur le nouvel album des belles Boulay, elle s’est magnifiquement transposée à la scène, avec l’aide, sans doute, du metteur en scène François Bernier, qui a fait un travail remarquable.