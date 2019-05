Les spectacles d’Hubert Lenoir et Yes McCan aux Francos de Montréal sont annulés

Le spectacle Den of Thieves, la mystérieuse collaboration entre Hubert Lenoir et Yes McCan, ne sera finalement pas présenté les 14-15-16 juin aux Foufounes électriques, dans le cadre des Francos de Montréal.

«On a essayé le couple ouvert, et ça n’a fucking pas marché, a expliqué Hubert Lenoir par voie de communiqué. Darlène est devenue mon mal nécessaire. Il faut que je la sorte de ma vie avant qu’elle ne me tue, avant qu’elle ne nous tue tous. Le band et moi on est fatigués, brûlés, complêtement déc*lissés.»

Hubert Lenoir poursuit en soulignant qu’il montera tout de même sur la scène des Foufounes électriques aux dates prévues, mais pour présenter le spectacle Darlène pour une dernière fois à Montréal.