10 spas d’hôtels où s’offrir un moment de détente

Besoin de relaxer avant la frénésie des Fêtes? Et si on combinait nuit de rêve et bien-être absolu? Toutes les raisons sont bonnes pour aller se faire dorloter dans un spa d’hôtel. La meilleure est sans doute celle de pouvoir prolonger le plaisir de la détente jusqu’au lendemain. Voici dix spas d’hôtels québécois, hors de la métropole, qui invitent à s’offrir une escapade bien-être complète et différente.

Québec

Fairmont Le Château Frontenac : le souci du détail

Se faire chouchouter dans un château, il n’y a pas mieux! Surtout lorsque le personnel multiplie les attentions, comme c’est le cas au Moment Spa du Fairmont Le Château Frontenac. Niché au sixième étage de l’hôtel, le spa propose une gamme complète de soins corporels, massothérapie, lounge manucure, en plus d’un accès à la piscine et au sauna.

La basse saison est le moment idéal pour relaxer et pour profiter de prix avantageux, dont le forfait « Noël dès novembre ». Planifiez dès maintenant un séjour des plus romantiques, avec une nuitée en tout confort, un repas gastronomique au restaurant Champlain et un massage en tandem au Moment Spa. 1, rue des Carrières, Québec.

Hôtel Valcartier : spa et glissades d’eau

Décrocher du quotidien tout en s’amusant? Pourquoi pas! Aménagé dans l’Hôtel Valcartier, au pied des glissades sur tubes ou d’eau (selon la saison) et adjacent au Bora Parc, l’Aroma Spa contraste certes avec son environnement, mais il offre également un joli complément afin de relaxer après une journée d’activités. Axé sur l’aromathérapie, le spa propose des soins personnalisés, des massages ainsi que l’expérience thermale. 1860, boulevard Valcartier, Saint-Gabriel-de-Valcartier.

Hôtel-Musée Premières Nations : un spa unique au Québec

Situé à Wendake, près de Québec, l’Hôtel-Musée Premières Nations veille à la conservation de son patrimoine tout en offrant un design unique et actuel. Le lieu invite au dépaysement, tant par l’odeur des feux de foyer, qui brûlent à tous les jours, que par le bruit de l’eau de la rivière Akiawenrahk qui plonge le visiteur en pleine nature. On y découvre le spa Nation Santé : c’est le seul spa à proposer une expérience multi-sensorielle à saveur autochtone au Québec. Ce petit centre de santé opéré par une famille huronne-wendat propose des soins ancestraux revisités, en plus de l’expérience thermale. 5, Place de la Rencontre, Wendake.

Chaudière-Appalaches

La cache à Maxime : les bienfaits de l’eau

À 20 minutes de Québec, en Beauce, La cache à Maxime invite à décrocher du quotidien dans son site champêtre, érigé au cœur de son vignoble. En plus de savourer les produits du terroir et les vins du domaine, profitez d’une période de détente au Noah Spa et expérimentez le circuit Spa « eaunergique », qui est unique au Québec. Ce vaste bassin intérieur d’eau salée propose 11 stations aux bienfaits distincts, en plus du hammam, sauna finlandais, spa et bassin d’eau froide. Son accès est inclus dans plusieurs forfaits.

À noter que le Noah Spa possède deux autres adresses dans des établissements du groupe C Hôtels, à Thetford Mines et à Venise-en-Québec. 265, rue Drouin, Scott.

Charlevoix

Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix : prendre le train

Reconnu pour son expérience thermale dans un cadre des plus enchanteurs, le Spa Nordique Le Germain offre aussi une variété de massages et de soins du corps. La fontaine à neige est aussi parfaite pour les journées un peu trop froides qui invitent à relaxer à l’intérieur. Mais notre moment favori est définitivement à l’extérieur, en s’immergeant dans le bain chaud face aux champs, qui s’étendent à perte de vue et en apercevant au loin les animaux de la ferme.

Psitt! L’expérience ultime cette saison est de s’y rendre en train! Le Train de Charlevoix reprendra du service, exceptionnellement, juste avant les Fêtes, et s’arrêtera directement en face de l’hôtel. 50, rue de la Ferme, Baie-Saint-Paul.

Fairmont Le Manoir Richelieu : canneberge festive

Sur la falaise de Pointe-au-Pic, surplombant le fleuve Saint-Laurent, se dresse l’emblématique Manoir Richelieu. Construit en 1899, il célèbre cette année ses 120 ans. Dans son havre de paix, on retrouve le Moment Spa Fairmont Le Manoir Richelieu, en plus des jacuzzis et piscines à l’intérieur et à l’extérieur.

On a testé! Nouvellement offert cette saison, le rituel réconfortant à la canneberge vient apaiser la peau sèche et lui redonner de l’éclat. Ce soin corporel en deux étapes débute par un exfoliant tout doux pour ensuite modeler et hydrater en profondeur avec un lait à la canneberge chauffé par une bougie. Ce lait chaud et cireux enveloppe doucement le corps. On adore! 181, rue Richelieu, La Malbaie.

Saguenay

Hôtel OTL Gouverneur : un soin au gin

Un soin de la peau à base de gin? Voilà qui retient notre attention. Élaboré à partir du gin Km12 de la Distillerie du Fjord, de Saint-David-de-Falardeau, le soin Le Boréal est nouvellement offert au PAUS Spa Saguenay, situé dans les installations de l’hôtel OTL Gouverneur. L’essence du Km12 se transporte dans un soin visage peu commun, afin de faire vivre une expérience de détente inédite. Le plus : PAUS ne fait pas les choses à moitié en entamant le soin avec une dégustation du gin Km12. Rien de moins! Psitt! Le soin est unisexe, mais on le recommande fortement pour les hommes. 1303, boulevard Talbot, Saguenay.

Laurentides

Estérel Resort : chalet de luxe

Été comme hiver, l’Estérel Resort invite à prendre l’air. Campé en pleine forêt, le complexe luxueux propose un séjour dans un décor enchanteur, propice à l’éveil des sens. Envie de relaxer après une belle journée de plein air? Deux options sont offertes. Au spa nordique LIDO Thermal, on se détend dans des bains à remous avec feu central. L’ambiance devient magique le soir avec l’éclairage tamisé et coloré. On se fait aussi chouchouter au Amerispa Estérel Resort, en s’offrant un massage ou un pédicure, pourquoi pas! 39, boulevard Fridolin-Simard, Estérel.

Hôtel Quintessence : des soins personnalisés

Visiter Tremblant sans ses skis? Bien sûr! Juste avant la haute saison, on profite d’une escapade détente à l’Hôtel Quintessence et à son Spa sans sabots. L’endroit est parfait pour se détendre dans une ambiance luxueuse et paisible. Divers services personnalisés sont offerts par le personnel qualifié et attentionné à l’écoute des besoins de chaque client. Sans oublier le grand jacuzzi extérieur donnant sur le lac qui permet de relaxer en pleine nature.

3004, chemin de la Chapelle, Mont-Tremblant

Cantons-de-l’Est

Ripplecove : spa de villégiature