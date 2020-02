3 spas ouvrent leurs portes aux enfants pour la relâche

Le Strøm spa nordique propose les matinées familiales Børn, un circuit thermal adapté aux enfants de 4 ans et plus. Disponible du 2 au 7 mars, de 7h30 à 10h, ce sera l’occasion pour les petits et grands de prendre soin d’eux et de découvrir en famille tous les bienfaits de la détente. L’expérience est disponible dans tous les Strøm spa nordique, sur réservation seulement.