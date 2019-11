SpaceX lance la deuxième grappe de sa constellation de satellites

Photo by Paul Hennessy/NurPhoto via Getty Images

Photo by Paul Hennessy/NurPhoto via Getty Images Une fusée SpaceX Falcon 9 décolle de la base aérienne de Cap Canaveral avec à bord 60 satellites Starlink, le 11 novembre 2019, en Floride.

La société spatiale américaine SpaceX a lancé lundi la deuxième grappe de sa future constellation de mini-satellites «Starlink», destinée à fournir internet depuis l’espace et qui pourrait compter un jour jusqu’à 42 000 satellites.

Une fusée Falcon 9 a décollé sans incident de Cap Canaveral, en Floride, à 14H56 GMT (9h56 heure locale), avec à son sommet une coiffe entièrement remplie par 60 satellites, selon une retransmission en direct du lancement sur le site de la société créée par Elon Musk.

SpaceX veut saisir une part du futur marché de l’internet de l’espace, que convoitent de nombreuses rivales, comme la startup OneWeb ou le géant Amazon, qui est bien moins avancé (projet Kuiper).

Elon Musk espère à terme gagner 3 à 5% du marché mondial de l’internet, une part évaluée à 30 milliards de dollars par an, soit dix fois plus que ce qu’il gagne avec ses lanceurs. Le but: financer le développement de ses fusées et vaisseaux spatiaux. Le patron de SpaceX rêve de coloniser Mars.