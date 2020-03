Förena Cité Thermale

Vient d’ouvrir au pied du mont Saint-Bruno la destination détente de l’heure, le spa Förena Cité Thermale. Le HuffPost Québec l’a visité lors du lancement officiel. Voici à quoi vous pouvez vous attendre lors de votre prochaine visite.

Trois univers

Förena s’est inspiré des pionniers de la thermothérapie - l’Islande, l’Allemagne et la Russie - pour vous offrir diverses expériences de relaxation. Plongez à l’islandaise dans les différents bains - réglés à des températures différentes selon leur emplacement - en alternant entre le chaud, le froid puis la détente.

Ensuite, direction le sauna sec Foehn pour observer un rituel Aufguss, originaire d’Allemagne, pendant lequel on vous invite à profiter du moment présent et à observer les réactions de votre corps aux changements de température.

Puis immergez-vous dans le bain vapeur ou sauna sec russe Buran avant de faire trempette dans l’eau froide et de regagner votre cocon de détente.

Méditation guidée

Trois expériences de méditation accompagnée sont offertes gratuitement sur le site. Un guide audio vous accompagne pendant qu’un maître s’assure que vous profitiez au maximum de l’expérience multisensorielle.

Les options sont les suivantes : une initiation pour débutants, un voyage au cœur de la Forêt-Noire (un massif montagneux situé au sud-ouest de l’Allemagne), ainsi qu’une méditation exposant la coalescence des contrastes.

Un haut-parleur vous invite à vous y joindre dix petites minutes avant le début du rituel. L’horaire est sinon disponible sur les écrans à la sortie des bains et à l’agora où on se ravitaille en peignoirs et serviettes.

S’il y a trop de monde, il faut faire la file

Le spa a une capacité maximale afin que la clientèle puisse se détendre librement sur le site. Comme il est très populaire depuis son ouverture, il se peut que vous ayez à faire la file avant de pouvoir y accéder.

On a le droit de parler, mais pas partout

Le bassin central de Förena supporte la causerie tant que le nombre de décibels ne grimpe pas trop. Les autres spas et espaces de détente sont silencieux.

Dodo collé

Des lits doubles sont mis à la disposition de la clientèle afin d’y faire la sieste en étoile en solo ou en cuillère avec notre bien-aimé. Petit hic ici, par contre, il y a beaucoup de lits dans la même pièce. Emmenez des bouchons si vous préférez le silence complet. Il y a sinon au deuxième étage du pavillon allemand de mignons petits cocons suspendus (que vous pouvez voir ci-dessous).

Un décor scandinave moderne

Le site est dominé par de grandes pierres, 400 pour être exact, provenant de mines québécoises qui offrent intimité dans les bains. Coup de coeur pour le bois naturel, les lignes droites des bâtiments ainsi que pour la grande fenêtre circulaire qui surplombe le spa.

Un massage signature

Quelques soins du corps et du visage sont offerts, dont le massage signature Förena qui aide à prendre conscience de son corps et à s’ancrer dans celui-ci grâce à une expérience combinant méditation et massothérapie. Techniques hawaïennes, japonaises et californiennes sont employées ici.

Il y a un restaurant-bar

Envie de prendre un verre et une bouchée? Direction le resto accolé aux spas. On y sert un court menu incluant petit-déjeuners, collations, entrées et plats inspirés de la cuisine boréale.

Le groupe SKYSPA est derrière le projet

Derrière le projet se trouvent les propriétaires du spa Nordic Station à Magog et des Skyspa de Montréal et Québec ainsi que des investisseurs privés, formant depuis l’automne dernier le Groupe Skyspa.

Un hôtel suivra

Förena n’est que la première étape d’un grand projet de construction sur ce terrain de 60 000 pieds carrés. La deuxième phase inclura un hôtel de 60 chambres, un espace réservé à la famille ainsi qu’un agrandissement du spa, totalisant un investissement de 45 millions.

250 rang des Vingt-Cinq Est

Saint-Bruno-de-Montarville

Heures d’ouverture : Lundi au dimanche : 9h à 23h