Élan de solidarité pour la famille de Joyce Echaquan

L’annonce du renvoi d’une des employées qu’on entend insulter Mme Echaquan dans la vidéo qu’elle a diffusée sur Facebook avant sa mort est loin de satisfaire la communauté atikamekw de Manawan, selon Mme Chartrand. Elle affirme être témoin de «beaucoup de colère et de déception sur les réseaux sociaux présentement».

«Moi aussi j’ai vécu du racisme dans les hôpitaux. C’est quelque chose qui venait me chercher, qui me touche, parce que je sais que ça existe», a-t-elle confié au HuffPost.

«C’est seulement mon coeur autochtone et de maman qui m’a interpellé», explique celle qui appartient à la communauté innue de Mani-utenam.

Cet élan de solidarité est notamment l’effort de Chantal Chartrand, une connaissance de la famille Echaquan qui a organisé une vigile devant l’hôpital de Joliette, prévue mercredi soir, en plus de démarrer une campagne de sociofinancement pour venir en aide aux proches de la défunte.

Capture d'écran/Facebook Joyce Echaquan a diffusé une vidéo en direct sur Facebook à partir de sa civière avant son décès. On y entend des membres du personnel hospitalier tenir des propos racistes et dégradants à l'endroit de la patiente.

«Elles étaient au moins deux dans la salle et on entend un homme à un moment donné, affirme-t-elle. Il y a quelqu’un qui aurait dû dire que ça suffit. Toutes les personnes présentes sont coupables.»

L’indignation s’est transportée jusqu’à Montréal, où une manifestation réclamant «Justice pour Joyce» est organisée ce samedi au parc Émilie-Gamelin par le Foyer pour femmes autochtones de Montréal (FFAM).

Dans un communiqué de presse annonçant l’événement, les organisateurs n’ont pas hésité à comparer Joyce Echaquan à des personnes comme George Floyd ou Breonna Taylor, tous deux décédés aux mains de la police aux États-Unis ces derniers mois. «Au lieu de la police, c’est du personnel hospitalier raciste qui perpétue la violence contre les nôtres», a jugé Janis Qavavauq-Bibeau, coordonatrice de la recherche au FFAM.

«La violence et le racisme dont Joyce Echaquan a souffert sont partout, mais souvent invisibles. Cependant, elle a pu courageusement enregistrer ses appels à l’aide à sa famille et dénoncer le racisme et la négligence que les peuples autochtones endurent quotidiennement, dans son cas avec des conséquences tragiques», a affirmé Nakuset, directrice générale du FFAM.

Moins de 24h après sa création, la campagne GoFundMe pour Joyce Echaquan avait récolté quelque 7000$.

Les personnes qui ne peuvent pas se rendre à la vigile de mardi soir en personne sont invitées à diffuser une vidéo en direct d’une chandelle sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #JusticePourJoyce.